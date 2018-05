Para Coeuré, zona do euro ainda enfrenta ‘crise severa’

Em seus comentários, preparados para serem lidos em Paris e publicados no site do BCE, Coeuré não discutiu a introdução da nova diretriz para as taxas de juros ("forward guidance") na semana passada. Contudo, ele afirmou que o BCE "manterá uma mente aberta e estará pronto para reagir com flexibilidade aos novos desenvolvimentos, respeitando os mesmos princípios e se mantendo dentro do limite do nosso mandato".

O Banco Central Europeu tem um objetivo de manter a inflação de preços ao consumidor logo abaixo de 2% no médio prazo.

Coeuré disse que a zona do euro "ainda está envolvida em uma crise severa, que está impondo um grande desafio para todos os formadores de políticas da Europa".

Ao tratar do programa de compra de bônus governamentais no mercado secundário, conhecido como Operações Monetárias Completas (OMT, na sigla em inglês), Coeuré disse que o BCE não tem a intenção de fazer com que todos os custos de empréstimos soberanos sejam os mesmos na zona do euro. O BCE ainda tem de ativar o programa, lançado há quase um ano. Fonte: Dow Jones Newswires.