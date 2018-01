Para confederação da indústria, baixa dos juros foi ousada A Confederação Nacional da Indústria (CNI) qualificou de "ousada" a decisão de hoje do Copom de reduzir a taxa Selic de 24,5% para 22%. Segundo nota da entidade, os juros mais baixos não colocam "em risco o controle da inflação". Para a CNI, a decisão "é uma sinalização positiva para os agentes econômicos e mostra que o governo está caminhando na direção de afrouxar a política monetária, o que é bom para a produção e para a manutenção do emprego". A entidade destaca ainda que a queda de 2,5 pontos nos juros básicos da economia "veio ao encontro do que o setor industrial vem defendendo".