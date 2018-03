Para consultor, ata do Copom diz que meta estourou A admissão em ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de que a meta de inflação ajustada deste ano poderá ser elevada de 8,5% para 9,5% é a maneira de o Banco Central (BC) dizer, sem assustar o mercado, que a meta estourou. Essa é a opinião do consultor de finanças Carlos Alberto Bifulco, ex-presidente do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças (Ibef). "Precisamos decodificar o que o BC fala. E o que falou desta vez é que a meta estourou. Estamos ainda com inflação de dois dígitos para o ano", afirmou. Segundo ele, o mercado trabalha com expectativa de inflação de 12% a 12,5% pelo IPCA, índice que baliza o cálculo da meta inflacionária. Ele disse que o remédio é a continuidade do aperto fiscal do governo e o aumento das taxas de juros. "Os juros até já estão adequados, mas poderia haver novo aumento. O problema é que não há clima para nova alta", ressalvou. Para Bifulco, a inflação está recuando mais lentamente do que o esperado e, por isso, não anima o mercado e deverá ter maior atenção do BC.