Para consultores, erro de seleção mina contratações

"Mão de obra existe. Hoje o setor de tecnologia responde por 30% do fluxo na Page, e mais de 30 consultores fazem um mapeamento dos profissionais. O que precisa melhorar é essa conexão entre as duas pontas: quem procura e quem contrata", diz.

Segundo a Proton Consultoria, especializada no setor de tecnologia, hoje 95% das vagas para as quais procura profissionais se concentram na área. O sócio da companhia, Paulo Vieira, revela que são quase cem vagas semanais para área, e, em função do volume da oferta, o tempo para o preenchimento dos postos aumentou. /C.A e E.M