Para Copom, aumento dos juros reduz expectativa de inflação O aumento de três pontos porcentuais na meta da taxa Selic, decidido na semana passada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), teve o objetivo de inibir os possíveis reajustes de preço na economia brasileira, ajudar a coordenar as expectativas e impedir que a deterioração dessas expectativas de inflação se confirmassem. "Essa decisão de elevar a taxa de juros permitirá o recuo das expectativas de inflação em 2003", justificam os diretores do BC na ata da última reunião do Comitê, divulgada no início da tarde desta quinta-feira. A decisão de aumentar de 22% para 25% a meta da taxa Selic foi tomada por unanimidade pela diretoria. Apesar do Copom trabalhar com um cenário alternativo, onde as expectativas de inflação para 2003 e a taxa de câmbio recuam mais rapidamente, as taxas de inflação apuradas nos últimos meses, aliadas às projeções feitas pelo mercado e pelo próprio Comitê, levaram os diretores do BC a tomarem uma decisão mais cautelosa, o que justificou o aumento da taxa Selic. "Em um ambiente de deterioração de expectativas, inflação ascendente e recuperação da atividade econômica, aumenta-se a probabilidade de reajustes de preços, o que dificulta a convergência das expectativas para um nível mais consistente com as metas", admitem os diretores do BC para justificar a decisão de aumentar em três pontos porcentuais a meta da taxa Selic. De acordo com análise do Copom, as taxas de inflação aumentaram "significativamente" em novembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice utilizado pelo BC para o acompanhamento da meta de inflação, registrou uma variação de 3,02% no mês passado, superando o valor apurado em outubro (1,31%) e setembro (0,72%), e até mesmo o projetado pelo Comitê no mês passado. Além disso, o núcleo de inflação do IPCA acumulou uma variação de 8,21% nos últimos 12 meses terminados em novembro. No mesmo ritmo, as expectativas de inflação do mercado, coletadas semanalmente pelo BC, mantiveram a tendência de crescimento verificada nos últimos meses. A projeção do mercado para a variação do IPCA em 2002 passou de 9,8% em novembro para 11% em dezembro. "Desde setembro, a mediana das expectativas para a inflação dobrou", ressaltam os diretores do BC na ata. Na avaliação dos membros do Copom, três fatores pode ter levado o mercado a rever "fortemente" sua expectativa de inflação para 2003. Em primeiro lugar, a avaliação de que existem alguns setores da economia com repasse cambial "represado", o que pressionaria a inflação dos preços livres em 2003. O segundo fator, é a incerteza em relação à condução futura da política econômica. Por último, a inércia inflacionária associada à elevada inflação observada no último trimestre de 2002, poderia justificar as expcetativas pouco otimistas do mercado em relação ao comportamento da inflação em 2003.