Para Dieese, mínimo deveria ser de R$ 1,1 mil Com base no preço da cesta básica de Porto Alegre, a mais alta entre as 16 capitais pesquisadas em janeiro, o Dieese estima que o salário mínimo ideal para atender às necessidades de um trabalhador e de sua família seria de R$ 1.116,66. Este valor, de acordo com os técnicos do Dieese, corresponderia a 6,2 vezes o mínimo vigente, de R$ 180,00.