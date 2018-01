Dilma diz que obstrução de estradas por caminhoneiros é criminosa

RIO - A presidente Dilma Rousseff disse nesta terça-feira, 10, que a obstrução de estradas por caminhoneiros é criminosa, pois priva a população e setores da economia de alimentos e combustíveis.

"Reivindicar nesse País é direito de todo mundo. Nós construímos a democracia para que isso não fosse crime. Agora, esse é um País responsável. Interditar estradas, comprometer a economia popular, desabastecendo de alimentos e combustíveis, isso tem componente de crimes já previstos. Vamos garantir que não haja qualquer prejuízo para a economia popular. Obstruir é crime", declarou Dilma.

A presidente visitou as obras da linha 4 do metrô do Rio, projeto do governo estadual financiado pela União. Ela esteve na estação subterrânea do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca e na ponte estaiada por onde os trens poderão ser vistos na superfície.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na estação, cumprimentou 12 operários e, cercada pelo governador Luiz Fernando Pezão, o prefeito Eduardo Paes, ambos do PMDB, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, entre outras autoridades, exclamou: "Está maravilhoso".

Depois falou à imprensa sobre a importância da extensão do metrô em direção à Barra para os Jogos Olímpicos de 2016 e fez questão de se posicionar sobre a manifestação dos caminhoneiros nas rodovias. Foi a única pergunta que Dilma respondeu.