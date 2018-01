Para Dilma, crescimento econômico de 5% é possível O crescimento econômico de 5%, defendido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde a sua campanha para a reeleição, é visto como "absolutamente possível" pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Segundo ela, o presidente definiu este crescimento como uma meta a ser alcançada, mas "meta é para perseguir, ai de quem não tiver meta." A ministra ainda questionou: "como você se movimenta, se mobiliza e coloca toda a capacidade de organização para atingir um objetivo se não tem meta? O objetivo (do governo) é o de acelerar o crescimento do País, que pode ser de 4%, 5%. A força de ter uma meta é que o objetivo é tangível para todos os que estão no mesmo barco." Dilma Rousseff disse ainda que, para alcançar a meta, o País precisa se mobilizar. Por outro lado, afirmou que, da parte do governo, não basta apenas a redução dos juros. "As coisas não são automáticas. Há um conjunto de condições. Queremos ampliar o investimento e acelerar a taxa de crescimento (da economia). Para isso, temos de falar de desoneração fiscal, o Estado (tem que) fazer parte das obras de infra-estrutura, e é preciso ter financiamento de longo prazo", declarou a ministra, em conversa com repórteres no Palácio do Planalto. Ela afirmou que o governo Lula "fez as coisas que eram possíveis, sem aventureirismos. E acrescentou que o governo atual teve que fazer um superávit (economia para pagamento de juros) maior do que o governo anterior, porque havia instabilidade na economia. "Nos primeiros quatro anos de Fernando Henrique, houve déficit. Depois, nos outros quatro anos, fizeram um superávit insuficiente. Já nós tivemos de fazer um superávit maior e conseguimos baixar a inflação. Há quatro anos, quando assumimos, havia instabilidade em relação à inflação, instabilidade externa e fragilidade fiscal."