Para driblar boicote, Kirchner vende gado do exército O governo do presidente Néstor Kirchner está determinado a não ceder perante as exigências do setor agropecuário, que no domingo iniciou uma greve programada - a princípio - para durar nove dias. Para minimizar o impacto da paralisação - que está contando com elevada adesão - e o conseqüente desabastecimento, nesta segunda-feira Kirchner não hesitou em enviar milhares de cabeças de gado das Forças Armadas para os mercados. A idéia é evitar que a carne - elemento fundamental do menu diário dos carnívoros habitantes deste país - se ausente das mesas. O desabastecimento de carne costuma ter o perigoso duplo efeito de causar maior inflação e uma elevação da irritação popular com o governo de plantão. Os argentinos são os maiores consumidores per capita de carne bovina do mundo, com 65 quilos anuais. Esta crise, que tem o bife diário dos argentinos como protagonista, tem um simbolismo político especial, já que é a primeira vez que um setor empresarial ousa desafiar o presidente Kirchner. Além disso, tem um viés econômico crucial, já que o conflito com os pecuaristas desponta como a primeira rachadura na arquitetura do polêmico congelamento de preços do presidente argentino. A tensão entre produtores e governo é crescente. Os ruralistas - liderados principalmente pelos pecuaristas - acusam o governo de ter aplicado ao longo do último ano medidas que desviaram de suas mãos para as arcas do Tesouro mais de US$ 1,2 bilhão. Kirchner retruca e alega que os produtores possuem elevada cobiça e que "o crescimento econômico precisa ser distribuído entre todos os argentinos". Além disso, acusa os produtores de realizarem a greve por questões "ideológicas". Segundo o governo, os ruralistas são "ambiciosos conservadores" que "querem saquear o bolso dos consumidores". O alvo das reclamações ruralistas são o congelamento de preços (e a redução dos preços em alguns casos), as retenções sobre as exportações e as limitações para algumas vendas ao exterior. O resultado imediato da paralisação foi a queda drástica do envio de gado aos mercados, além de verduras, legumes e cereais. O Mercado de Liniers, o principal da Argentina, estava inusualmente calmo nesta segunda. Em um dia habitual, ali entram em média de 4 mil a 5 mil cabeças. Mas, de manhã entraram em Liniers 2 mil cabeças, 95% das quais pertencentes às Forças Armadas. "As vaquinhas vêm marchando", diziam com ironia os funcionários do mercado. Os analistas sustentam que este envio de "vacas militares" não passa de uma mensagem política de que o governo é capaz de qualquer medida para frustrar a mobilização dos produtores. Enquanto isso, as três associações agropecuárias que estão em greve (a quarta associação está alinhada com o governo Kirchner), a Federação Agrária, a Confederações Rurais Argentinas e a Sociedade Rural, realizaram ontem tratoraços e bloquearam um trecho da estrada que liga a maior cidade do país, Buenos Aires, com o terceiro centro urbano, Rosario, que também é o maior porto exportador de cereais da Argentina. Em cidades como General Villegas, na província de Buenos Aires, produtores que não aderiram à greve foram impedidos com violência de entregar gado aos mercados por grupos organizados de piqueteiros das associações rurais. Obsessão Kirchner possui a obsessão de concluir 2006 com uma inflação de um único dígito. Ele pretende entrar no ano eleitoral de 2007 com esse trunfo, e assim, garantir maior popularidade para disputar sua reeleição em outubro (ou, como alternativa, colocar sua própria esposa, a senadora Cristina Fernández de Kirchner como candidata). Para isso, desde dezembro de 2005 Kirchner obriga diversos setores da economia a realizar um inédito congelamento de preços. Os acordos arrancados dos empresários estipulam que o congelamento deverá durar até dezembro de 2007. Nesta terça-feira o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) anunciará o índice de inflação de novembro. Dados preliminares indicam que seria de 0,9%. Desta forma, a inflação acumulada desde janeiro chegaria a 9%. Diversas estimativas indicam que em dezembro chegaria a 1% (levando a inflação do ano a 10%) fato que colocaria por água abaixo o sonho de Kirchner de um único dígito. O governo, enquanto isso, atarefa-se em enviar sinais à população de que não ocorrerá desabastecimento. Simultaneamente, tenta colocar os produtores como os ambiciosos vilões deste impasse. A Ministra da Economia, Felisa Miceli, que na semana passada completou um ano no cargo, deixou de lado seu perfil suave e enviou um recado direto, que incluía uma ameaça: "não faltará carne! Existem outros mecanismos de distribuição...".