Para economista, adoção do viés de alta é desnecessária O ex-diretor do Banco Central e economista do Ibmec, Carlos Thadeu de Freitas, considerou "correta" a manutenção dos juros em 26,5% pelo Copom, mas "desnecessária" a adoção do viés de alta. Para ele, melhor seria que o comitê convocasse uma reunião extraordinária, se percebesse a necessidade de aumento emergencial da taxa. "Com o viés, as taxas futuras vão abrir e as taxas cobradas do consumidor em empréstimos, assim como juros bancários, vão subir e isso não é necessário em economia que já está desacelerada", avalia. Já o economista Luiz Roberto Cunha, da PUC-RJ, considerou positiva a decisão tomada pelo Copom de adoção do viés de alta. "O viés mostra uma cautela óbvia em relação às incertezas do que pode ser a guerra", disse. Para Cunha, ao manter os juros o comitê "deu um sinal" de que a elevação da Selic havia chegado ao limite no cenário das últimas semanas, que "mostrou melhora em todos os indicadores". Mas, segundo ele, o viés de alta mostra intenção de "acionar a política monetária" imediatamente caso a guerra tumultue o cenário externo e comprometa assim a economia interna.