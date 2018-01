Para economista, é perigoso centrar discussão nos juros Para o economista e coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe, Paulo Picchetti, do ponto de vista do crescimento da economia, o mais perigoso não é a manutenção da taxa Selic, como ocorreu na última reunião do Copom, mas sim a concentração do discurso sobre juros. Para ele, está havendo uma discussão exagerada sobre a taxa de juros, que apesar de importante como instrumento propulsor de crescimento, não é o único. "O governo deveria concentrar esforços no PPP", diz Picchetti, referindo-se às Parcerias Público-Privada. De acordo com o economista, existem outras frentes a serem trabalhadas para que haja investimentos e, consequentemente, crescimento da economia.