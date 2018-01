Para economistas, preços sem âncora pioram expectativas A alta das expectativas inflacionárias para 2003 pode ser explicada pelo fato de que, praticamente pela primeira vez desde o lançamento do plano Real, os preços ficaram sem "âncora". A metáfora náutica pode parecer estranha para os não-especialistas, mas é assim que muitos economistas traduzem a sua preocupação de que o atual surto inflacionário possa ser o pior desde 1995. Para um grupo de economistas, a âncora foi-se embora por causa da transição de governos, na qual não ficou absolutamente claro para os agentes econômicos que o sistema de metas de inflação seria preservado em toda a sua integridade. "Com um regime de câmbio flutuante, é importante ter uma meta de inflação explícita como âncora nominal do sistema", diz Rodrigo Azevedo, economista-chefe no Brasil do CS First Boston. Nesta visão, a indefinição sobre quem será o novo presidente do BC - e mais que isto, sobre quais serão as novas diretrizes de política monetária - contribui para jogar lenha na fogueira das expectativas inflacionárias. De meados de 1994 até janeiro de 1999, o Brasil conviveu com a chamada "âncora cambial". A taxa de câmbio, um preço importantíssimo na economia, foi controlada, de forma a impedir que os preços como um todo disparassem. Este esquema, freqüente em países que saem de hiperinflações, teve no Brasil o efeito colateral típico: a sobrevalorização cambial, que levou à desvalorização forçada de 1999. Com o fim da taxa de câmbio semifixa, o País viveu um breve período caótico, com as expectativas inflacionárias em disparada. Pouco depois, porém, o atual presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, assumiu o posto, prometendo introduzir um sistema de metas de inflação, o que foi feito a partir da segunda metade de 1999. Como mencionou Azevedo, as metas funcionam como a "âncora" de um regime de câmbio flutuante. Se o sistema estiver funcionando bem, os agentes econômicos tendem a esperar uma inflação próxima da meta perseguida pelo BC. Desta forma, empresas e trabalhadores contém as suas tentativas de obter reajustes, o que facilita a execução da política monetária. Em última instância, isto significa que é possível ter uma política de juros mais brandas para conter a inflação. O problema atual no Brasil é duplo. Por um lado, o sistema de metas já vem funcionando de forma claudicante, porque o BC está na trilha de estourar o limite máximo por três anos consecutivos - 2001, 2002 e 2003 -, a não ser que mude, pela segunda vez, a meta para o ano que vem. Neste ponto, há uma divisão de opiniões sobre a responsabilidade pelo atual imbroglio inflacionário, entre alguns dos maiores especialistas em política monetária do País. O ex-presidente do Banco Central, Affonso Celso Pastore, atribui parte do problema à leniência do atual BC diante do choque cambial de custos de 2002. Já Sérgio Werlang, ex-diretor de Política Econômica do BC, e um dos responsáveis pela implantação do sistema de metas, é um pouco mais compreensivo em relação à bobeada de Fraga. "É claro que se o BC soubesse de antemão que a inflação e as expectativas estariam onde estão hoje, ele teria subido mais o juro (básico, a Selic) antes", ele diz, deixando entender, porém, que não era tão fácil assim fazer aquela previsão. Tolerância De qualquer forma, Werlang, Pastore e diversos outros economistas acham que o pico inflacionário de 2002 está se transmitindo para 2003, via expectativas inflacionárias, em boa parte por causa do sumiço da âncora. E este problema está ligado às indefinições sobre o novo BC, que se arrastam desde a campanha eleitoral. Se esta visão estiver correta, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva vai enfrentar no seu primeiro ano uma febre inflacionária mais alta do que a que seria inevitável, dado a disparada dos preços em 2002. E, para contê-la - de forma semelhante - terá que praticar uma política de juros mais dura do que a que seria inevitável. Carlos Kawall, economista-chefe do Citibank no Brasil, é outro especialista que comunga desta visão. Para ele, as insistentes declarações de lideranças petistas de que o atual surto inflacionário é um fenômeno "de custos", que pode ser revertido com certa facilidade, é contraprodutivo. "É indício de tolerância", ele diz. O próprio pacto social, para Kawall, pode transmitir a idéia de que haverá tentativa de contenção coordenada de preços com negociações com trabalhadores e empresas - e isto pode ter levado a aumentos preventivos. Azevedo, do CSFB, observa que há hoje uma grande dispersão nas expectativas de inflação para 2003, coletadas junto ao mercado financeiro pelo BC. "Isto mostra que há uma perda de eficácia da meta para funcionar com âncora do sistema", alerta o economista.