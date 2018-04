Para Eletrobrás, térmicas não estão prontas para o mercado As usinas térmicas ainda não têm condições de concorrer com as hidrelétricas brasileiras em termos de tarifa, e essa situação deve se manter inalterada nos próximos anos. Essa é a avaliação do presidente da Eletrobrás, Altino Ventura Filho, que fez apresentação da empresa e do setor elétrico aos técnicos da Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (Abamec-Rio), na manhã de hoje. Segundo ele, as usinas térmicas mais competitivas são as movidas a gás natural, mas as tarifas dessas usinas ficarão acima dos US$ 30 (R$ 70,00) o megawatt-hora, "se conseguirem comprar o gás por US$ 2,5 por milhão de BTU", disse. "E mesmo assim se tiver esse gás", comentou, com uma ponta de ironia. Atualmente, a Petrobras compra o gás da Bolívia por cerca de US$ 3,3 o milhão de BTU, o que implicaria em algum tipo de subsídio ao insumo. As outras térmicas têm custos mais elevados, com as usinas a carvão gerando energia a custo superior a US$ 50 o megawatt-hora e a usina nuclear, com custos entre US$ 60 e US$ 70 o megawatt-hora, pelas suas projeções. Na opinião de Ventura, o Brasil ainda oferece muitas oportunidades de construção de hidrelétricas, mesmo nas regiões mais desenvolvidas. As hidrelétricas respondem por 81% da geração de energia elétrica no País, o que torna o sistema brasileiro "único" no mundo. O Sudeste, segundo a Eletrobrás, tem capacidade de geração de 43 Gigawatts (GW), mas só está aproveitando o equivalente a 21,2 GW, o que corresponde a cerca de metade do total. A região Sul tem potencial para gerar 42 GW e só está aproveitando 17,2 GW, enquanto o Norte, especialmente o Estado do Pará, sequer "arranhou" o seu potencial hídrico. Pelos cálculos da Eletrobrás, essa região pode gerar 113 GW, mas só está aproveitando 4,8 GW, o que corresponde a 4,2% do total. "Temos condições de atender à demanda de energia através de hidrelétricas pelos próximos 25 anos", disse Ventura em entrevista à imprensa, logo após a palestra. O presidente da Eletrobrás admite que as grandes hidrelétricas têm custos extras, que são os referentes à transmissão. As térmicas podem ser instaladas próximas às áreas de maior consumo, reduzindo a necessidade de transporte de energia a grandes distâncias mas, mesmo assim, ele é de opinião de que as hidrelétricas têm vantagens, especialmente com a ampliação do sistema de transmissão. O presidente da Eletrobrás lembrou que o chamado Sistema Integrado Nacional terá melhoria substancial a partir de 2003, com a inauguração de novos linhas interligando as diferentes bacias hidrográficas brasileiras. Em 2003, será inaugurada nova linha de transmissão interligando o Paraná a São Paulo, aumentando em 2000 MW a possibilidade de transferência de energia entre as regiões. A expansão da hidrelétrica de Tucuruí, que está sendo conduzida pela Eletronorte (subsidiária da Eletrobrás), também terá custos vantajosos, pois vai começar a operar já interligada ao Sistema Integrado. Serão mais 4.000 MW, com a primeira das 11 turbinas entrando em operação em dezembro deste ano. Ventura não quis estimar o custo da tarifa desta usina, mas garantiu que será inferior à de Itaipu, pois não sofrerá a incidência dos custos da construção da barragem, absorvidos na primeira etapa de construção de Tucuruí, também de 4000 MW, e que já está em operação. Na sua apresentação aos analistas, Ventura observou que as tarifas elétricas no Brasil dependerão, em grande parte, do modelo final a ser aprovado pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), que está fazendo ampla reformulação do setor. Ele fez questão de deixar clara a sua preocupação quanto ao aumento de tarifas. "É preciso sempre ter em mente a capacidade do consumidor de pagar pelo consumo de energia", observou, lembrando que se as tarifas forem majoradas pela "custo marginal", haverá grande aumento desse serviço no País. O presidente da Eletrobrás não concorda com a avaliação de que estaria havendo "sobra" de energia, apesar de o sistema elétrico só estar gerando 48 GW, mesmo tendo capacidade para oferecer 60 GW. Na sua opinião, "é desejável" haver sobra no sistema, e mesmo que haja algum excesso isso não seria desperdício. O Operador Nacional do Sistema Elétrico Nacional (ONS), órgão que orquestra o fornecimento de energia no País, poderia aproveitar para armazenar mais energia, preparando o Brasil para os próximos anos. Na avaliação do presidente da Eletrobrás, com os atuais níveis dos reservatórios, o País terá de dois a três anos tranqüilos em termos de fornecimento de energia elétrica. Com capacidade instalada de 75 mil MW, o Brasil está construindo mais 25 mil MW no período 2001 a 2005. Mesmo assim, ele não considera isso excessivo, pois algumas usinas não sairão do papel nesse período.