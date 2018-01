Para Eletros, País pode crescer 2,5% em 2003 O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Paulo Saab, acredita que o País poderá alcançar neste ano boas marcas em indicadores macroeconômicos como crescimento do PIB, inflação e produção industrial. Segundo ele, se o câmbio se mantiver "relativamente estável", será possível administrar uma inflação em torno de 14% a 15% e obter um crescimento de 2,5% do PIB. "Com isso esperamos que o setor de eletroeletrônicos possa voltar aos níveis de 1998, porque desde então temos marcado passo no mercado interno", afirmou. Naquele ano, as indústrias do setor fabricaram 35 milhões de unidades, ante os 32 milhões de 2001 e 2002. "Para isso, é importante também o mercado externo, que temos que continuar desbravando", disse. Segundo ele, o dólar deverá ficar entre R$ 3,50 e R$ 3,60, o que manterá os incentivos aos exportadores. A entrada de Luiz Fernando Furlan no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, segundo Saab, também contribuirá. "Ele é conhecedor do comércio exterior e é um industrial", falou. Na avaliação de Saab, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deverá ter tantas dificuldades no Congresso. "Pelos sinais que eu vi desde o fim da eleição até a posse, não deverá ser difícil. Até porque ele fez até agora tudo o que disse que faria, tendo montado um ministério com os partidos que o apoiaram", finalizou.