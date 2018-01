Para empresários paulistas, Copom "retarda crescimento" A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo afirmou, em nota, que a redução de dois pontos no juros pelo Copom "retarda o ciclo de crescimento que está para começar". Para Fiesp, "o Banco Central desacelerou o ritmo de queda dos juros antes do tempo". De acordo com a nota, "a gravidade da recessão pela qual atravessou o setor produtivo nacional soou como surpresa. Agora, poderá ser a lentidão da recuperação do consumo e do investimento que irá surpreender". A Fiesp destaca ainda no documento que "o desemprego próximo de 13% e com a economia patinando, reduzir os juros em apenas 2 pontos é decisão que pouco pode interferir sobre a confiança e sobre as decisões de consumo e investimento".