Para entidades, burocracia impede adesão ao microcrédito A decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) de ampliar o microcrédito às pessoas físicas e aos microempresários é um importante avanço para a consolidação dessa modalidade de operação financeira, mas a alta taxa de juros e a burocracia ainda funcionam como entraves a uma maior adesão aos financiamentos. A avaliação é de representantes de entidades econômicas que acompanham o processo. Segundo as entidades, a dificuldade pode ser observada pela liberação de apenas 58% dos total de R$ 1,6 bilhão destinados pelo governo ao microcrédito, neste ano, conforme estudo do Banco Central. O assessor econômico da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), Rodrigo Mariano, por exemplo, afirma que o impacto da decisão tomada pelo CMN poderia ser maior se houvesse uma maior desburocratização do processo de concessão ao microcrédito. "A alta burocracia inibe os pequenos empreendedores de buscar o financiamento", explica Mariano. Segundo ele, essa dificuldade na obtenção do crédito leva muitas pessoas a procurar as financeiras que cobram taxas de juros mais altas. Para o diretor do Instituto de Economia "Gastão Vidigal", da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Marcel Solimeo, a decisão do CMN é importante, mas o impacto será muito gradativo. Ele cita a alta burocracia para a obtenção do crédito como um entrave à concessão do financiamento. "A tendência é de crescimento, mas o consumo não vai explodir imediatamente", explica. Já o presidente do Sindicato das Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo, Joseph Couri, ressalta que qualquer medida que incentive o microcrédito é positiva, "tanto é que os bancos estão ampliando cada vez mais suas linhas para dois tipos de empréstimos: microcrédito e o crédito consignado em folha." Ele observa que todos os estudos apontam que todo o dinheiro que é colocado à disposição de quem ganha até três salários mínimos vai direto para o consumo e conseqüentemente para a produção. "É uma medida que fortalece o mercado interno, redistribui a renda via trabalho e gera emprego."