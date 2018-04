Para especialistas, juros menores dão boa perspectiva aos imóveis O mercado de imóveis no Brasil está em transformação e com boa perspectiva considerando a comparação com dados estrangeiros com a expectativa de queda dos juros, segundo participantes do seminário "Setor Imobiliário Brasileiro", promovido pelos fundos de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ), Petrobras (Petros), Caixa Econômica Federal (Funcef) e Companhia Vale do Rio Doce (Valia). O diretor financeiro da Cyrela, Luiz Largman, por exemplo, argumentou que nos Estados Unidos as hipotecas e financiamentos imobiliários representam 70% do PIB, enquanto no Brasil são apenas 2% do PIB, depois de já terem alcançado 12% em 1995. "Tem espaço para crescer. O cliente tem que ter juro razoável e prazo para pagar. E a tendência da macroeconomia é essa, só melhorar", disse à Agência Estado. De acordo com ele, em três ou quatro anos o Brasil deve atingir o "investment grade" e, baseado no que aconteceu em outros países que atingiram essa classificação, como o México, "os investidores estrangeiros estão com uma visão muito mais positiva do setor imobiliário do que os fundos de pensão". O diretor da consultoria imobiliária Richard Ellis, Luís Gonzaga Mayor, considera que a demanda por investimentos no setor está muito forte tanto por parte dos investidores estrangeiros quanto por parte dos brasileiros. "Mas os estrangeiros estão vendo com muito melhores olhos que os nacionais", afirmou, observando que os imóveis representam apenas 3,6% dos investimentos dos fundos de pensão no Brasil. De acordo com Mayor, o preço do metro quadrado numa cidade como São Paulo está bem mais baixo que em várias grandes cidades do mundo e a taxa de rentabilidade também é mais alta, estando na faixa de 12% a 13%. De acordo com ele, desde 2005 foram investidos US$ 1,149 bilhão em aquisições diretas de empresas brasileiras do setor (ou participações) e mais US$ 1,237 bilhão em abertura de capital de companhias nesse setor, entre as quais a Cyrela. Para a pesquisadora do grupo de estudo de Economia da Construção da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Maria Antonieta Lins, "a abertura de capital de cinco grandes construtoras desde 2005 e a perspectiva de que outras estejam abrindo também traz um volume assustador, no bom sentido, de recursos para o setor". Ela, porém, deixou perguntas no ar: "Será que isso é uma bolha? Será que as empresas serão capazes de manter os compromissos de seus planos de negócios que assumiram com os acionistas?" A economista avalia que há demanda em faixas de renda média e baixa e que a oferta está mais concentrada na classe alta. "Seria bom ter um casamento entre oferta e demanda", disse. "O crédito está aí", observou. Alberto Martins, do Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração (Inepad), disse que "a taxa de juros no Brasil pode despencar". Diante disso, afirmou, "temos uma enorme possibilidade de ter uma explosão nos financiamentos habitacionais". Queda dos juros Atentos ao cenário de queda dos juros, os fundos de pensão estão interessados em investimentos em imóveis. "A idéia deste evento é justamente ver oportunidades de investimento no setor", disse a diretora de planejamento do fundo de pensão dos empregados do Banco do Brasil (Previ), Cecília Garcez. "Estamos desenquadrados em renda variável e com a perspectiva de redução de juros, queremos alternativas à renda fixa. E estamos pouco investidos em imóvel (2,8% dos investimentos)", afirmou. Ela citou também outras áreas em que as oportunidades estão sendo procuradas pelo fundo, como venture capital e private equity. Não há diferença de percepção entre os investidores estrangeiros e os fundos de pensão brasileiros em relação aos investimentos em imóveis, disse o diretor de investimento da fundação de previdência da Vale do Rio Doce (Valia), Manoel Cordeiro. Pouco antes, o diretor financeiro da Cyrela, Luiz Largman, havia dito que "os investidores estrangeiros estão com uma visão muito mais positiva do setor imobiliário dos que os fundos de Pensão. Para Cordeiro, porém, "o que existe é a adequação do portfólio, porque aqui vínhamos com taxa de juros muito alta, de mais de 20%. No cenário de crescimento econômico e redução de taxas de juros, vamos investir mais em ativos reais", afirmou. "Claro que estamos abertos a avaliar todos os investimentos imobiliários e por qualquer instrumento - fundo imobiliário, CRI, etc", disse. "Imóvel é sempre uma proteção." "Prefiro um investimento de 12% em 20 anos que um de 20% em dois anos, porque não sei o que vai acontecer no terceiro", disse Cordeiro. O fundo de pensão Petros, dos empregados da Petrobras, e o Funcef, da Caixa Econômica, também estão interessados em investimentos em imóveis, como já declararam em outras ocasiões seus presidentes, respectivamente, Wagner Pinheiro e Guilherme Lacerda.