Pará está livre de aftosa. Vírus permanece na Argentina O Ministério da Agricultura divulgou hoje, no Diário Oficial da União, portaria declarando livre da febre aftosa, com vacinação, a região centro-sul do Estado do Pará. A declaração envolve 46 municípios e parte de Baião, Marabá e Porto de Moz. Enquanto o vírus parece ter se estabilizado em solo brasileiro, discussões sobre a febre aftosa continuam na Argentina. Hoje o presidente da Confederação Rural de Buenos Aires e La Pampa (Carbap), Javier Jayo Ordoqui, declarou que as autoridades sanitárias argentinas "agiram de forma rápida" após a detecção de um foco de aftosa na província de Corrientes, no nordeste da Argentina, anunciado oficialmente na quarta-feira passada. No entanto, Ordoqui sustentou que o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentícia (Senasa) e a Gendarmería (força especial de segurança das fronteiras) deveriam contar com mais meios para fiscalizar as saídas do país, de modo a impedir a entrada de gado contaminado com aftosa. Diversos líderes pecuaristas, especialistas da área e dentro do próprio governo do presidente Néstor Kirchner desconfiam que os animais foram contaminado por cabeças de gado contrabandeadas, possivelmente do Paraguai, principalmente porque o foco de aftosa foi localizado a 25 quilômetros da fronteira com o país. Perdas Analistas calculam que os embargos internacionais contra a importação de carne argentina custaria ao país perdas entre US$ 250 milhões e US$ 500 milhões. Além disso, a Argentina perderia a chance de vender mais de US$ 300 milhões para potenciais mercados que estavam analisando a abertura para a carne argentina, como os EUA e o Canadá. Segundo a Carbap, a perda dos mercados implicarão em prejuízos de mais de US$ 700 milhões neste ano. O presidente da Sociedade Rural, José Miguens, declarou que os produtores perderão US$ 100 milhões por mês por causa da aftosa.