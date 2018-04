Para EUA, Brasil é desenvolvido e não deveria ter benefícios Os Estados Unidos querem que o Brasil seja considerado como um país desenvolvido em termos agrícolas e que não tenha os mesmos benefícios de países em desenvolvimento nas negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC). O recado foi dado nesta semana pela delegação americana durante as negociações que manteve com Brasil, Índia e União Européia (G4) em Paris. "Eles (americanos) podem dizer o que querem. Mas isso não faz sentido e é uma proposta que não há como prosperar", ataca o embaixador do Brasil na OMC, Clodoaldo Hugueney. Os quatro países considerados como os principais atores na OMC concluíram três dias de reuniões na capital francesa nesta quarta-feira, dia 4. O objetivo foi tentar encontrar um consenso sobre como fazer avançar o processo, praticamente paralisado desde julho de 2006, e qual deverá ser a agenda das negociações até o final do ano, prazo considerado como mais realista para a conclusão das negociações. Para muitos países em desenvolvimento, a estratégia é a de dividir o bloco das economias emergentes para evitar que esses países tenham muito poder na negociação. O que os americanos alegam é que a competitividade brasileira e de outros poucos países emergentes não pode ser comparada ao desempenho de economias em desenvolvimento na África e mesmo na América Latina. EUA emperram negociações de Doha Nesta reunião em Paris, o governo americano afirmou que não pode se comprometer com nenhum prazo para a finalização da rodada Doha, diante da possibilidade de o Congresso negar à Casa Branca a autorização necessária para as negociações até meados do ano. Para o Brasil, a rodada precisa estar concluída até o final do ano. "É com esse prazo que estamos trabalhando", afirmou Clodoaldo Hugueney, embaixador do Brasil na OMC. Durante a reunião em Paris, porém, a própria formulação do calendário se transformou em um problema. De fato, a partir de julho, o governo de George W. Bush perderá qualquer poder de se sentar à mesa para negociar tarifas, já que a autorização dada pelo Poder Legislativo termina e não há garantias de que uma renovação. Crawfor Falconer, presidente das negociações agrícolas, deixou a reunião visivelmente irritado. Durante o encontro, o negociador teria exigido um compromisso maior do G-4 com o processo. O obstáculo central do processo seria a recusa dos americanos em aceitar um corte de subsídios agrícolas. Da parte dos europeus, não há ainda qualquer sinal de que o bloco esteja disposto a colocar sobre a mesa uma nova oferta de abertura de seu mercado agrícola enquanto não houver um compromisso maior por parte dos Estados Unidos de que os subsídios vão ser retirados. Processo Enquanto luta na OMC por causa da agricultura, a UE abre também uma guerra interna por causa de sua produção. Hoje, Bruxelas decidiu processar nove países do bloco por terem montado estoques de produtos agrícolas como carnes, leite e frutas às vésperas de entrar na UE. Os países acusados são do Leste Europeu e, antes de 2004 quando passaram a fazer parte do bloco, teria estocado um volume significativo de alimentos para poder vender ao mercado europeu uma vez que as tarifas foram eliminadas. A Comissão Européia cobra agora 41,1 milhões de euros desses países por violar as regras.