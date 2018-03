Para EUA, é "cedo" para novos acordos comerciais na AL O representante comercial adjunto dos Estados Unidos, John Veroneau, afirmou na sexta-feira que "é cedo" para pensar em novos acordos de livre-comércio com nações latino-americanas, depois dos assinados com a Colômbia, o Peru e o Panamá. O funcionário, porém, acrescentou que a Casa Branca "sempre está buscando formas de avançar no livre-comércio". "Agora estamos concentrados em conseguir a aprovação parlamentar dos acordos já assinados", disse, durante uma entrevista coletiva em Buenos Aires. Veroneau explicou que atualmente o governo de George W. Bush "está negociando" com grupos de legisladores para conseguir "um apoio bipartidário" aos convênios com a Colômbia, o Peru e o Panamá. A oposição democrata levantou objeções nas áreas trabalhista e ambiental. Ele se reuniu na Argentina com os ministros da Economia, Felisa Miceli, e de Relações Exteriores, Jorge Taiana, para conversar sobre as negociações da Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC), que estão travadas desde julho. Para o americano, Argentina e EUA "têm o objetivo comum de reduzir os subsídios" à agricultura, uma das reivindicações dos países em desenvolvimento exportadores de produtos agrícolas na Rodada de Doha. Veroneau assinou na quinta-feira um Acordo de Comércio e Investimentos (Tifa, em inglês) com o Uruguai, que se queixa dos problemas causados pelas assimetrias econômicas com a Argentina e Brasil, seus parceiros no Mercosul. Autoridades da Argentina e Brasil, as maiores economias do bloco sul-americano, rejeitam a opção de o Uruguai negociar individualmente um acordo de livre-comércio com os EUA. Veroneau não quis responder se o Paraguai, a menor economia do Mercosul, também vai assinar um tratado. Em defesa do livre-comércio, ele chamou de "um mito" a idéia de que o crescimento econômico de um país custe o retrocesso de outro, porque "o maior desenvolvimento de um beneficia o do outro". Os EUA "sempre estão interessados em ter parceiros comerciais no mundo todo e negociar acordos", acrescentou. John Veroneau iniciou sua viagem pela América do Sul no Chile, o primeiro país da região a assinar um acordo de livre-comércio com os EUA, que na sua opinião vem se mostrando "muito bem-sucedido".