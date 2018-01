Para EUA, ´socialismo´ na Venezuela não afeta comércio Os Estados Unidos esperam que a decisão do presidente Hugo Chávez de instaurar na Venezuela um modelo socialista não afete o comércio entre as duas nações, que apenas neste ano deverá crescer 25%. Em declarações publicadas nesta terça-feira pelo jornal El Nacional, de Caracas, o embaixador americano, William Brownfield, admitiu que, apesar da animosidade no campo político, "temos uma relação comercial positiva". Para o embaixador dos Estados Unidos, o importante é que, mesmo com "pontos de fricção em casos específicos", a política de Chávez "não afete o comércio bilateral de nenhuma maneira". Brownfield indicou que o comércio entre os Estados Unidos e a Venezuela alcançou US$ 40 bilhões em 2005. Para este ano, o embaixador acredita que as trocas comerciais chegarão a US$ 50 bilhões, o que representaria um aumento de 25%. A Venezuela é um dos principais fornecedores de petróleo e produtos derivados da commodity para o mercado americano. Apesar da retórica antiamericana de Chávez, o comércio bilateral vem se mantendo intacto. O diplomata disse também confiar no processo de aproximação entre os dois governos iniciado nesta semana. "É preferível manter o diálogo porque isso permite uma redução dos confrontos", afirmou. Brownfield defendeu para os próximos meses a manutenção de "uma linha aceitável nas posições políticas que coincidimos" e progressos "nas áreas mais pragmáticas, como o comércio, a luta contra o tráfico de drogas e o setor energético."