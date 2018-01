Para europeus, frango do Brasil não é motivo de disputa Os europeus acreditam que o governo brasileiro "deva se dar por satisfeito" depois das consultas desta quinta-feira na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre as novas regras impostas pela União Européia (UE), em vigor desde 29 de julho, que aumentaram o teor de sal do filé de frango, alterando as alíquotas de importação. Segundo Arancha Gonzalez, porta-voz do comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, as alterações feitas no regulamento "têm respaldo jurídico e não justificariam um painel (comitê de arbitragem)". Na troca de informações de hoje, em Genebra, os europeus explicaram aos brasileiros, "que estavam inquietos, o porquê de terem mudado o regulamento de classificação do frango". "Queremos evitar diferenças das tarifas e assegurar as alíquotas mais baixas para aqueles países que realmente exportam frangos salgados", disse o porta-voz. O impasse se traduz na seguinte regra: todo frango que entra no mercado comunitário, desde 28 de outubro, com até 1,9% de sal paga 33% de tarifa. A partir dessa quantidade de sal, as alíquotas baixam para 15,4%. Antes, o regulamento europeu previa tarifas reduzidas para o frango congelado com teor de sal a partir de 1,3%. Assim, o peito de frango congelado brasileiro entrava na Europa com um teor de sal de até 1,6%, beneficiando-se de alíquotas de 15,4%. A medida afetou as exportações de frango para o mercado europeu que, no primeiro semestre deste ano, chegou a exportar à Europa 116.994 toneladas de frango em pedaços. Desse volume, 75% ou 87.745,5 toneladas foram de filé de frango salgado e congelado. O representante do Comitê de Organizações Profissionais Agrícolas da UE (Copa) e do Comitê Geral de Cooperativas Agrícolas da UE (Cocega), Laurent Lourdais, representando 30 mil cooperativas dos 15 países, afirma que "a salmoura é um processo de conservação e perde a finalidade, já que o produto é congelado". Essa foi a alegação dos comitês, com sede em Bruxelas, para pressionar a Comissão Européia para alterar o regulamento, o que acabou acontecendo. "A indústria brasileira, assim como a tailandesa, que enfrenta o mesmo problema, estava salgando o frango com o objetivo de fraudar o produto somente para driblar as alíquotas de importação", diz Lourdais. Na UE, os maiores importadores do filé de frango brasileiro são o Reino Unido, a Holanda e a Alemanha - esta última é responsável por mais da metade das compras. Em 2001, o Brasil alcançou números de negócios que o colocaram no ranking mundial como o segundo exportador de carne de frango, com uma fatia no mercado internacional de 18%. Foram cerca de 1,3 milhão de toneladas vendidas ao exterior, representando um crescimento de 38% em relação aos volumes exportados no ano anterior. Os países da UE são o terceiro cliente brasileiro, depois do Oriente Médio e da Ásia.