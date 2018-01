Para Fazenda, expansão global ainda é modesta

BRASÍLIA - O Ministério da Fazenda divulgou nota sobre a reunião de cúpula do G-20, na Turquia, em que ressalta que a economia global permanece em trajetória de crescimento "modesto e desigual", com a demanda fraca e problemas estruturais que contribuem para a frustração de expectativas em relação ao desempenho econômico internacional e à redução do desemprego.

"Apesar disso, parte dessas dificuldades está relacionada a mudanças importantes e positivas, que ao longo do tempo vão estabelecer novas bases para o crescimento sustentado", diz o texto, citando a normalização de política monetária nos EUA em função da melhora econômica do país e a transição da China para um modelo mais baseado no consumo doméstico.

O texto afirma que o G-20 mantém o objetivo de aumentar o crescimento global em 2 pontos porcentuais até 2018, iniciativa que estará no Plano de Ação de Antália, que será divulgado junto com o comunicado dos líderes no encontro. "Essas iniciativas, especialmente as relacionadas com a infraestrutura e inovação são importantes em um momento em que o comércio internacional continua com crescimento muito reduzido", completa.

Proteção. A nota diz ainda que os membros do G-20 se comprometeram a unir esforços para assegurar uma "adequada" rede de proteção financeira global e para que o processo de normalização da política monetária nos países desenvolvidos se dê "com a menor turbulência possível". "Também chamaram a atenção para a importância do acesso das pequenas e médias empresas ao financiamento de mercado, da mesma forma para o caso dos projetos de infraestrutura, estes cada vez mais através do mercado de capitais", completa.

Os ministros de finanças devem discutir o desenvolvimento de novos instrumentos baseados em ativos para o financiamento da infraestrutura.

A nota ressalta discussões no fórum de medidas associadas à prevenção de evasão fiscal, como as voltadas para evitar o planejamento tributário agressivo. O governo luta para ver aprovado no Congresso Nacional brasileiro medida que obriga a apresentação de ações de planejamento tributário ao fisco.