Para Febraban, juro dá credibilidade à meta de inflação A Febraban divulgou nota na qual avalia que a "elevação da taxa de juros, de 25% para 25,5%, tem o efeito de sinalizar, de ?maneira clara e inequívoca?, o compromisso do Banco Central com o cumprimento da meta de inflação, ajustada em 8,5%. Segundo a Febraban, "a credibilidade de um Banco Central depende de ações consistentes com o discurso; nesse sentido, o Copom tomou uma decisão que tem como componente principal reverter expectativas de um tratamento leniente com aumento de preços". A Febraban diz ainda, na nota, que "o sistema bancário é favorável a juros baixos; mas juros de longo prazo baixos, pois juros baixos significam mais demanda de crédito e menos inadimplênica". "Um pré-requisito para baixar juros de forma segura é uma inflação baixa, o que pode implicar aumentos temporários dos juros. É um remédio amargo a curto prazo para benefícios palpáveis a médio e longo prazo", diz o texto.