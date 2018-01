Para Fed, déficit dos EUA em conta corrente é insustentável A acumulação de reservas em dólares por bancos centrais estrangeiros está colocando pressões de baixa sobre as taxas de juro reais nos Estados Unidos e "complicando" a política monetária, segundo o presidente do Federal Bank de Nova York, Timothy Geithner. Em seu pronunciamento sobre desequilíbrios globais, organizado pelo Royal Institute of International Affairs, Geithner também reiterou a sua avaliação de que o déficit em conta corrente dos EUA (arrecadação menos as despesas e o pagamento de juros) - que está perto de 7% do Produto Interno Bruto - é insustentável. "O tempo não ajuda necessariamente", declarou. "Quanto mais prolongado se tornar esse crescimento do déficit, maior será o ajuste derradeiro necessário e maiores serão os riscos que acompanharão esse processo", disse. As informações são da Dow Jones.