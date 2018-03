Para Fed, setores apresentam melhoras modestas

Embora o mercado de moradia continue melhorando, o Livro Bege informou que os gastos de consumo estavam apáticos em muitas regiões, com vendas mais lentas em consequência do vencimento do programa de desconto "dinheiro por sucata" do governo federal. "Os informes de ganhos na atividade econômica no geral superaram os de declínio, mas virtualmente todas as referências para melhora foram qualificadas como sendo pequenas ou dispersas."

O Livro Bege é um sumário da atividade econômica preparado para ser usado no próximo encontro de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), marcado para os dias 3 e 4 de novembro. O mais recente Livro Bege foi elaborado pelo Fed de Richmond e reflete informações colhidas em setembro e no início de outubro.

No Livro Bege anterior, publicado em 9 de setembro, o Fed disse que a economia dos EUA continuou se estabilizando durante a metade do verão, mas que os gastos de consumo estavam fracos. Os gastos de consumo respondem por 70% do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos (PIB) dos EUA. As informações são da Dow Jones.