Para FGV, juros mostram que BC pode influenciar mercado O economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros, afirmou que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de aumentar em três pontos percentuais a taxa básica de juros foi certa. ?Havia a necessidade de se fazer agora um aumento maior do que os outros (já realizados)". Segundo ele, até o momento, o que o BC fazia era seguir as expectativas de mercado. "Agora, o BC sinalizou que tem capacidade de influenciar o mercado, ao invés de se ajustar a ele" disse. O economista lembrou que ele mesmo já tinha comentado sobre a necessidade de se aumentar em dois pontos percentuais a Selic antes do final do ano, por conta dos índices de inflação nos últimos meses. Quadros reiterou que, caso o aumento de três pontos porcentuais de hoje se mostre excessivo, o BC pode mudar de idéia e reduzir a taxa Selic no futuro. "O novo governo também terá chance de demonstrar se concorda ou não com este patamar de juros" disse.