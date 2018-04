Para FHC, ajuda do FMI dá "oxigênio e afasta fantasmas" O presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou hoje, no Palácio do Planalto, que o acordo de empréstimo de US$ 30 bilhões do FMI ao Brasil "serve para dar oxigênio" ao País e "afastar fantasmas, para que possamos atravessar com mais tranqüilidade esta nova etapa". O presidente fez a afirmação em discurso ao apresentar cumprimentos a oficiais recém-promovidos do Exército e da Aeronáutica. Fernando Henrique disse que "talvez" tenha sido esta a primeira vez em que o FMI concede um empréstimo a um País no final de um governo. "É um voto de confiança não só ao governo como ao País, que tem condições de cumprir seus compromissos", afirmou. O presidente disse que o acordo "superou as expectativas". Ele afirmou ter recebido um telefonema do diretor-geral do FMI, Horst Köhler, em que ele confirmava que o acordo estava fechado para concessão do empréstimo e que a decisão final do Fundo foi tomada após consulta a personalidades dos Estados Unidos e de outros países. Segundo o presidente, o diretor-geral do FMI relatou ainda que todas essas personalidades concordaram com a avaliação de que o Brasil merece o apoio da forma como o Fundo estava se propondo a concedê-lo, porque o Brasil tem agido de forma honesta e correta.