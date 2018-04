Para FHC, mudanças retomam sonho de moeda única no Mercosul O presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou hoje, ao desembarcar em Montevidéu, que as recentes mudanças nas políticas cambiais na Argentina e no Uruguai permitirão ao Mercosul retomar a antiga ambição de uma integração monetária. "Agora, quase por casualidade, as moedas se colocaram em um certo alinhamento no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Esse alinhamento pode fazer com que sonhemos outra vez com a moeda comum. Mas não para amanhã", disse. Fernando Henrique afirmou estar bastante otimista sobre a possibilidade de os países do Mercosul superarem a crise econômica que vivem. Segundo ele, essas crises se devem à instabilidade internacional. O presidente não mencionou os problemas econômicos internos de cada um dos países. "Essa é a quinta crise internacional com que me confronto durante o tempo em que sou presidente e não tenho nenhuma dificuldade em dizer que vamos sair dela", afirmou. Para o presidente, apesar da situação de crise na região, o momento é propício para os quatro sócios do Mercosul levarem adiante o processo de integração. Nesse sentido, o presidente voltou a defender uma maior institucionalização do bloco econômico, a partir da mudança de prerrogativas de sua Secretaria Administrativa. Essa medida foi adotada na última reunião de cúpula do Mercosul, no início de julho. Fernando Henrique também mencionou como medida importante para o processo de integração, a criação do tribunal de solução de controvérsias, decidido na mesma reunião. Questionado sobre a iniciativa do governo uruguaio de não adotar um congelamento dos depósitos bancários, semelhante ao que vigora na Argentina desde dezembro de 2001, FHC lembrou que esse modelo não convém para o Uruguai "e muito menos para o Brasil, onde o sistema financeiro é sólido". O presidente também foi questionado sobre a decisão do Banco do Brasil de retirar-se do Uruguai. Ele explicou que essa decisão não pode ser traduzida como desinteresse da instituição pelo país e que foi motivada apenas pelos custos trabalhistas locais. Fernando Henrique está reunido com o presidente do Uruguai, Jorge Batlle.