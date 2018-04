Para Fiesp, atividade no 1º tri deve ficar próxima de zero O ritmo de recuperação da produção industrial no Estado de São Paulo está mais lento do que o esperado. No acumulado deste primeiro trimestre, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) prevê que o indicador do nível de atividade deva ficar próximo a zero, na comparação com o último trimestre de 2001, quando a atividade estava em alta. Até o início de março, a projeção para o nível de atividade neste trimestre era mais otimista e oscilava entre zero e 1%. ?Os sinais de recuperação são inequívocos, mas num ritmo mais lento que não aparecem quando os setores industriais são agrupados?, afirmou André Carvalho, economista-chefe da entidade, ao comentar a projeção. Após o crescimento do nível de atividade em dezembro (1,4%) e em janeiro (1,2%), o indicador praticamente ficou estável em fevereiro, com 0,1%, na comparação com janeiro, o que aponta para a estabilidade no acumulado do primeiro trimestre. Segundo Carvalho, os setores da construção civil, de minerais não metálicos, de mecânica, de material de transporte e têxtil estão tendo o pior desempenho neste início de 2002. ?Parte dessa revisão para baixo da nossa expectativa se deve ao comportamento pífio da oferta de crédito?, afirmou Carvalho. A Fiesp esperava a recuperação da venda de móveis, eletroeletrônicos e automóveis, a partir de uma oferta maior de crédito para o consumidor, que não ocorreu nestes primeiros meses do ano. De acordo com Carvalho, a atividade industrial ainda patina, porque a retomada dos investimentos ainda não ocorreu de forma significativa e porque a indústria não elevou o volume de exportações ou substituiu importações. À medida que o mercado de trabalho se recupera, apontando para um aumento de renda, o economista acredita que a oferta de crédito poderá aumentar, puxando a atividade industrial. Juros A expectativa cautelosa do mercado financeiro, que já não aposta num corte, mesmo que de 0,25pp, na taxa de juros básicos neste mês, não chegou à Fiesp. Mesmo com a alta do preço do petróleo e o agravamento da crise no Oriente Médio, que pode e deve sustentar o aumento da commodity, o economista-chefe da entidade, André Carvalho, ainda aposta na trajetória contínua da Selic, embora com quedas pequenas. "É fundamental que isso ocorra", disse. Segundo ele, alta do petróleo, até o momento, é "um problema administrável" para o BC, desde que a autoridade monetária continue a seguir a orientação de não acomodar o efeito primário de um choque de oferta. Em contrapartida, Carvalho aponta para outros efeitos da alta dos combustíveis. Os custos da indústria subirão com o aumento de gastos com transportes. E os consumidores, que terão de pagar mais pela gasolina, terão menos dinheiro para fazer compras, prejudicando a indústria. Para o economista-chefe da Fiesp, a trajetória de queda dos juros básicos ficaria ameaçada apenas se houvesse uma depreciação cambial forte em um curto espaço de tempo. No momento, disse ele, ocorre justamente o contrário, com a queda do dólar.