Para Fiesp, os US$ 4 bilhões do BNDES e BC a exportadores são insuficientes Os US$ 4 bilhões anunciados pelo BNDES e pelo Banco Central como recursos emergenciais para compensar a falta de linhas de crédito ao comércio exterior não são suficientes para aliviar os exportadores, afirmou o presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva. Para ele, seria necessário um volume muito maior para atender à demanda por financiamento às vendas externas principalmente agora, quando o câmbio está extremamente favorável às exportações. "Nossa expectativa é que o BC e o BNDES liberem mais recursos, que o Banco do Brasil consiga captar recursos no Exterior e que os bancos internacionais voltem a dar apoio aos exportadores", disse. Ele alegou que o mercado interno está deprimido e que a indústria tem um excedente exportável, mas a falta de crédito dificulta as exportações, "que também deixam de se beneficiar do câmbio". Piva considera positiva a viagem do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, para conversar com bancos nos Estados Unidos. Mas observou que é preciso ser realista. ?Imaginar que voltaremos a ter crédito nos patamares anteriores é bobagem. Todos vão esperar o resultado das eleições e a apresentação da equipe econômica do próximo presidente. Aí sim os bancos voltarão a conversar com o Brasil", disse. De qualquer forma, a viagem deve criar tranquilidade, segundo o empresário, porque é uma boa oportunidade para o País conversar com os bancos estrangeiros num momento em que a aversão ao risco cresce em todo o mundo.