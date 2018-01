Para Fiesp, reavaliação de meta é oportuna O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Horacio Lafer Piva, classificou de "adequada e oportuna" a decisão do presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, de redefinir as metas de inflação. "As metas ajustadas para a inflação e a fixação do horizonte relevante em dois anos dão maior flexibilidade à política monetária e reduzem os custos para a atividade econômica", avaliou. A meta para 2003 foi ajustada para 8,5%, segundo a carta do BC ao ministro da Fazenda, Antônio Palocci.