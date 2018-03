Para Fipe, Banco Central não usará viés de alta O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP (IPC-Fipe), Heron do Carmo, afirmou hoje não acreditar que o viés de alta, indicador de um eventual aumento de juros, será exercido. Ontem, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central adotou esse mecanismo em complementação à sua decisão pela manutenção da taxa de juros em 26,5% ao ano. Heron disse também que o viés de alta nem precisaria ter sido adotado. Na opinião dele, a simples manutenção dos juros já seria suficiente e o Banco Central poderia convocar uma reunião extraordinária do Copom no caso de um estresse inesperado na economia. Parafraseando o diretor vice-presidente de Finanças da Nossa Caixa Nosso Banco, Joaquim Elói Cirne de Toledo, Heron disse que o Banco Central precisa "parar de paparicar o mercado". "Não precisava desse viés de alta. Os juros já estão muito altos e o processo de inflação não se verifica no curto prazo. O que o BC precisaria fazer era manter a taxa de juros inalterada e aguardar os efeitos das medidas de políticas monetárias adotadas anteriormente", disse. IGPs Na opinião do coordenador do IPC-Fipe, o Banco Central não pode baixar os juros por causa dos IGPs. Segundo ele, enquanto a autoridade monetária adota como balizador da meta de inflação o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o sistema financeiro trabalha com os IGPs. "Não adianta ter uma meta de inflação baseada no IPCA se o IGP que é usado pelo mercado já está acumulando, em 12 meses, alta de 30%", disse Heron, acrescentando que esta é a saia-justa para o BC e para a taxa de juros nominal. Ainda segundo o economista, o desconforto vem do fato de o próprio governo ter usado por muito tempo os IGPs como deflator da dívida pública. "O cenário para esta taxa elevadíssima de juros acabou sendo montada pelo próprio governo. E mexer nos juros agora geraria um grande problema", disse ele, ao comentar hoje a variação do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de março.