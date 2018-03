Para Fipe, cautela do PT agora criará empregos no futuro A cautela com que a equipe econômica do governo Lula vem trabalhando agora é o caminho para a criação de empregos no futuro, disse nesta sexta-feira à noite o professor de economia da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador da pesquisa de preços da Fipe, Heron do Carmo. De acordo com ele, agora a tendência é de queda do risco Brasil e da taxa de juros. "É melhor apertar no começo e depois ir soltando gradualmente a política monetária", diz Heron. Para ele, a taxa de juros não precisava ter aumentado tanto e nem com a freqüência com que foi reajustada. Isso porque as altas nos judos, segundo Heron, contêm efeitos cumulativos e que atingem a economia obedecendo um certo intervalo de tempo. Quanto às seguidas revisões para cima das expectativas de inflação, diz o professor da USP, o governo precisa ser bastante duro. "Na hora de se fixar reajustes de salários, por exemplo, o correto é olhar para frente, ou seja, não se pode permitir repasses de inflação passada. Mas o importante é que o governo não está brincando com a inflação", diz Heron.