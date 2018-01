Para Fipe, reajuste das tarifas de transporte é ´confusa´ O coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe, Paulo Picchetti, classificou nesta quinta-feira, 23, como "muito confusa" a questão do reajuste das tarifas de transportes públicos em São Paulo. De acordo com ele, a princípio o Bilhete Único não vai ser reajustado e fica ainda a incerteza de qual dia o aumento da tarifa de ônibus entrará em vigor. Ele se referiu às várias datas que foram mencionadas como as prováveis para a entrada em vigência das novas passagens de ônibus em São Paulo. Inicialmente falava-se no dia 25 de novembro, que teria passado para o dia 26 e agora cogita-se a possibilidade de a entrada em vigor da nova passagem de ônibus ser no próximo dia 28. "Por isso, não vou mexer em nada nos meus cálculos", afirmou Picchetti, ao criticar a falta de objetividade dos governos municipal e estadual no processo de reajuste dos transportes. Nesta quinta o governo do Estado anunciou que o aumento das tarifas de metrô e trem metropolitano será de 9,52%, de R$ 2,10 para R$ 2,30. Só neste aspecto já houve a efetivação de um aumento que não é o que havia sido prometido antes, apesar de, neste caso, a decisão ser favorável ao usuário - já que a pretensão anterior era de um reajuste de 14,28% para estas duas modalidades de transporte ferroviário. "Eu não posso mudar meus cálculos a cada nova notícia. Vou esperar uma definição para depois mexer nas projeções de inflação", explicou o coordenador do IPC-Fipe. Dessa forma, disse Picchetti, vale as previsões anteriores, que apontam para uma taxa de inflação de 0,50% na capital paulista em novembro e um indicador de 2,08% no ano ante 0,30% e 1,60% anteriores, respectivamente. As projeções atuais, portanto, contemplam o aumento de 15% na passagem de ônibus, de R$ 2,00 para R$ 2,30, de 12,5% nos preços dos cigarros da Souza Cruz (Phillip Morris ainda não reajustou seus preços) e impactos de 0,02 ponto porcentual vinda dos condomínios e um resíduo de 0,01 ponto porcentual de água e esgoto. Inflação de dezembro Já segundo cálculos da economista-chefe do BES Investimento, Sandra Utsumi, a influência dos aumentos de ônibus, metrô e trem metropolitano será de 0,69 ponto porcentual para a inflação de dezembro. Para novembro, a pressão sobre a inflação será de apenas 0,06 ponto porcentual, por influência única e exclusiva da passagem de ônibus. Os gastos com metrô têm um peso de 0,59% no orçamento familiar dentro da metodologia da Fipe e as despesas com trem, de 0,07%. Ocorre que o aumento destes dois coletivos terá impacto também nos bilhetes integração, cujo peso no orçamento das famílias é de 0,20%, e lotação, outros 0,19%. Juntos, metrô, trem, lotação e bilhete integração respondem por 1,03% dos gastos das famílias. De acordo com Sandra, depois de tantas discussões, Prefeitura e governo do Estado conseguiram criar um descasamento na vigência das novas tarifas e ainda não definiram de quanto será o aumento que incidirá sobre Bilhete Único, o que reforça ainda mais a ressalva de que o impacto calculado é provisório. Os aumentos anunciados nesta quinta, levando-se em conta que entrarão em vigor no dia 30, ficarão todo para dezembro. "Se a inflação de dezembro fosse ficar em 0,00%, agora, só por conta de transportes públicos, ela já nasce com um piso de 0,69%", afirmou Sandra.