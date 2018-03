Para Fitch, bancos brasileiros são mais resistentes A Fitch Ratings avalia que o setor bancário no Brasil tem superado os problemas da volatilidade econômica com mais sucesso do que outros países da região. Segundo a agência, geralmente é difícil para um banco em qualquer parte do mundo se diferenciar das tendências do ambiente econômico onde opera. Mas essa constatação ainda é mais óbvia na América Latina. Os sistemas bancários na Argentina, Colômbia, Peru e nos países da América Central geralmente refletem o estado de suas economias estagnadas ou recessivas, enquanto os bancos do Chile e do México acompanham a melhor performance de suas economias. ?Por outro lado, na Venezuela e no Brasil, os sistemas bancários enfrentam a volatilidade econômica com maior êxito?, diz a Fitch num estudo sobre os bancos na América Latina. ?Embora os bancos brasileiros operem num ambiente mais adverso, um elevado nível de diversificação de faturamento, equipes de gerenciamento sofisticadas e flexibilidade operacional comprovada têm resultado num sistema que é muito resistente a cenários econômicos estressantes." A agência salienta que os bancos brasileiros não tiveram que enfrentar os fortes movimentos de saques de depósitos que ajudaram a alimentar as crises bancárias em muitos de seus vizinhos e isso também reforçou a resistência do sistema do país em tempos de volatilidade. Segundo a Fitch, não há uma relação clara entre o tamanho de um sistema bancário e a sua performance. ?Mas, um cenário de crise em qualquer dos sistemas bancários maiores teria um impacto na performance de outros sistemas da região?, diz o estudo. ?Analisando apenas teoricamente, um colapso do sistema bancário no Brasil poderia ter efeitos muitos nocivos em outros países, suspendendo os fluxos de capitais externos para a região.? Em dólares, os ativos somados dos sistemas bancários do Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela representavam em setembro do ano passado 91% dos ativos do sistema bancário brasileiro. Por isso, a agência salienta que uma crise bancária na Venezuela, por exemplo, provavelmente teria um impacto limitado.