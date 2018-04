Para FMI, ainda há margem para investir

O Fundo Monetário Internacional (FMI) avalia que ainda há margem para o Brasil ampliar o investimento público e estimular o crescimento. Em relatório sobre a economia brasileira divulgado ontem, o Fundo apoia a decisão do governo brasileiro de reduzir a meta de superávit primário em 2009. "Se a arrecadação tributária for inferior ao previsto, os diretores (do FMI) entendem que ainda há espaço para a flexibilização mediante o uso do Projeto Piloto de Investimento e dos recursos do fundo soberano." No início do ano, o governo reduziu sua meta de superávit primário de 3,8% para 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Para o FMI, a economia brasileira já se recupera da crise financeira global. Os diretores do Fundo consideram que os fundamentos econômicos do País são fortes e elogiam no relatório as ações anticíclicas tomadas pelo governo para conter os efeitos da crise. "Depois de sofrer uma acentuada contração no último trimestre de 2008 e primeiro trimestre de 2009, os diretores receberam com satisfação os sinais de que a economia brasileira já começou a se recuperar e consideraram que o Brasil está em posição favorável para enfrentar bem a crise global", diz o Fundo. Em particular, a instituição elogiou o "hábil gerenciamento da liquidez nos mercados doméstico e cambial" das autoridades brasileiras. Já o setor financeiro deve ser fortalecido, segundo o FMI. "O desempenho do sistema financeiro durante a crise foi positivo, embora alguns riscos possam subsistir em casos isolados", diz o documento do FMI, que enfatiza a "importância de assegurar que os bancos, inclusive os públicos, não assumam riscos excessivos".