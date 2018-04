Para FMI, ainda há questões pendentes na Argentina As negociações entre o FMI e a Argentina seguem arrastando-se, já que uma série de ítens relacionados à política monetária, ao sistema bancário, além de desafios legais, continuam pendentes. Em entrevista regular, o diretor de relações exteriores do FMI, Thomas Dawson, disse que, embora a submissão argentina a um anteprojeto econômico tenha sido um fato positivo no processo, "na área monetária e na área legal e em alguns aspectos da área bancária existem claramente assuntos pendentes". Dawson negou-se a oferecer mais detalhes sobre pontos específios de discórdia, dizendo que dar atenção especial a qualquer um deles seria incorreto. "Os problemas da Argentina são amplos", afirmou. O FMI já avisou ao governo sobre algumas de suas preocupações anteriores com sua carta de intenções, um documento descrevendo planos econômicos para o próximo ano. Respostas detalhadas virão a seguir, disse Dawson. Dawson afirmou que o fundo está centrando especial atenção aos aspectos legais nas negociações com a Argentina, por conta das constantes alterações nas leis que impedem a atração do capital necessário para a criação de empregos. "É necessário haver regras estáveis para os participantes do mercado, investidores, instituições e cidadãos - domésticos e internacionais", disse. A lentidão das negociações em parte reflete o fato de que "não há consenso político em andamento", acrescentou. No começo do ano, o FMI pressionou a Argentina para revogar a lei de crime econômico e reforma das leis de falência que favoreciam devedores acima dos padrões de outros países. Dawson, disse que o fundo pretende enviar outra missão à Argentina, liderada pelo chefe do Departamento de Câmbio e Monetário do FMI, Stefan Ingves, para prosseguir com as negociações na próxima semana. John Thornton, chefe da missão, acompanhará a equipe de economistas. Ele não precisou o tempo que a missão permanecerá em Buenos Aires ou durarão as conversações. ?Não acredito que estejamos num ponto em que possamos tratar de datas?, afirmou. "Estamos trabalhando com a intensidade possível", acrescentou. Em Buenos Aires, o presidente Eduardo Duhalde minimizou as declarações de Dawson. Para Duhalde, a posição do Fundo não é novidade. ?A notícia boa e positiva é a abertura dos Estados Unidos para os produtos argentinos", afirmou. Em entrevista coletiva à imprensa na residência oficial de Olivos, Duhalde reclamou da demora do FMI. "A Argentina não pode ser o único país ausente da mesa de negociações, onde estão todos os países do mundo".