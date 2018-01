Para FMI, alta da Selic foi ?muito adequada? O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), Jorge Marquez-Ruarte, afirmou hoje que a elevação da taxa de juros pelo Copom foi uma medida "muito adequada e necessária para baixar a inflação". Marquez-Ruarte deu a declaração ao chegar para reunião de negociação da segunda revisão do acordo do FMI com o Brasil, no Ministério da Fazenda. Ao ser questionado se a medida é suficiente para estancar a inflação, já estimada pelo mercado em 12% ao final de 2003, ele afirmou apenas: "vamos saber".