Para FMI, alta do real mostra confiança no Brasil A valorização de 15% da moeda brasileira em relação ao dólar este ano reflete a melhoria da confiança do investidor na economia do País, disse o porta-voz do FMI, Thomas Dawson. "Nós vemos isso como um voto de confiança dos mercados na força da equipe econômica brasileira e no seu programa", afirmou. Ele deu pouca atenção às preocupações de que essa valorização do real possa prejudicar as exportações, dizendo que o Brasil está bem posicionado em termos de concorrência no comércio.