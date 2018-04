Para FMI, aparentemente, Brasil não sofre contágio da Argentina O chefe da missão do FMI no Brasil, Lorenzo Peres, disse hoje, que, aparentemente, o Brasil não está sendo contagiado pela crise da Argentina, mas observou que "o Brasil não está imune ao que acontece na Argentina e no mundo". Ele relatou que o Brasil tem cumprido as metas estabelecidas com o Fundo. Lopes está no Ministério do Planejamento trabalhando na terceira revisão do acordo firmado pelo Brasil com o Fundo em agosto de 2001.