Para FMI, desaceleração global em 2008 parece inevitável Uma desaceleração significativa no crescimento mundial em 2008 parece inevitável, e o processo de restauração dos mercados será uma tarefa complexa e prolongada, disse um porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta terça-feira. Em comunicado, o porta-voz Masood Ahmed disse que o corte de 0,75 ponto percentual na taxa de juros dos EUA, realizado pelo Federal Reserve na terça-feira, foi "apropriado e útil". "Os preços do mercado financeiro são consistentes no momento com as expectativas de quedas significativas das taxas no futuro", disse o porta-voz, que também pediu medidas fiscais que dêem apoio de curto prazo à demanda. (Por Lesley Wroughton)