Para FMI, dólar chegará a R$ 1,94 em dezembro O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou em sua página na Internet um relatório sobre o Brasil em que projeta que o dólar estará cotado a R$ 1,94 no final deste ano, fechando na média do ano a R$ 1,92. Para 2002, o FMI projeta uma taxa no final do ano de R$ 1,98, enquanto que as estimativas do Fundo para a taxa de câmbio nos anos de 2003 a 2010 ficaram todas acima de R$ 2,00 no fim do período, chegando a R$ 2,15 em dezembro de 2010. O FMI também projeta em seu relatório que o PIB brasileiro crescerá 4,5% este ano e também 4,5% em 2002. Para 2000, a projeção do FMI é de crescimento de 4,0% da economia brasileira. O crescimento anual projetado para o Brasil entre 2003 e 2010 é de 4% ao ano.