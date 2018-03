Para FMI, guerra prolongada pode provocar recessão global O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Horst Köhler, afirmou que um guerra prolongada no Iraque poderá provocar uma recessão global. Segundo resumo preliminar da entrevista ao jornal semanal alemão Wirtschafts Woche, Köhler declarou ainda que via espaço para um movimento de redução de juros, em razão dos riscos econômicos gerados pela guerra, mas ressaltou que os bancos centrais só deveriam afrouxar suas políticas se notarem alguma necessidade. Entre os fatores associados à guerra que poderiam provocar uma recessão global, Köhler citou o impacto do aumento dos preços de petróleo e o abalo da confiança dos consumidores nos EUA e em outros países desenvolvidos. Veja o especial :