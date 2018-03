Para Força Sindical, Copom é "nefasto e insensível" A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa de juros em 26,5% é "nefasta e insensível", disse, em nota, a Força Sindical. "Neste governo, esta já é a quarta nota que emitimos à imprensa criticando a decisão do Copom, e voltamos a insistir que manter os juros em patamares estratosféricos é contrário a qualquer projeto de estímulo da retomada do crescimento econômico", afirma. Segundo a nota, os juros elevados se tornaram "entrave para o desenvolvimento econômico nacional". "Acabamos numa lógica perversa de juros altos, recuo no consumo e na produção, resultando na frustração das aspirações populares de mais empregos e mais salários", diz a central sindical.