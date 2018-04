Para Fraga, crescimento será maior que 1%, diz BC O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, esclareceu, por meio da assessoria de imprensa do banco, uma declaração atribuída a ele pelo banco de investimentos Goldman Sachs, segundo a qual sua previsão de crescimento do PIB em 2002 seria de apenas 1%, com variação de 0,25% para cima ou para baixo. Segundo a assessoria do BC, Fraga teria comentado que trabalha com uma perspectiva de crescimento do PIB de 1% a 1,5% e não apenas com a taxa de 1%.