Para Furlan é hora de começar a baixar juros O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou hoje, em Assunção, que existe uma percepção de que a inflação apresenta realmente uma queda substancial e que começa a haver discussões sobre uma ameaça de um período recessivo que não interessa a ninguém, principalmente ao governo. "Minha expectativa é que haja uma decisão do Copom no sentido de perceber esse momento precioso de iniciarmos um processo de reversão da taxa de juros."