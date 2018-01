Para G-10, recuperação da economia mundial deve ser lenta A recuperação da economia mundial em 2003 pode ser ainda mais lenta do que estava sendo esperada pela comunidade financeira internacional no ano passado. A expectativa é do G-10 (grupo dos dez maiores bancos centrais do mundo), que hoje realizou sua primeira reunião do ano, na sede do Banco Internacional de Compensações (BIS), Basiléia. Um dos maiores riscos para este ano, porém, não é econômico, mas geopolítico. Uma provável guerra contra o Iraque está assombrando os xerifes do mercado financeiro mundial. "Estamos conscientes dos riscos, mas temos que reconhecer que não há muito o que fazer para antecipar os efeitos provocados por uma guerra prolongada. Somente poderemos reagir", afirmou o presidente do Banco Central da Inglaterra, Sir Edward George, porta-voz do G-10. Outros riscos para a economia mundial estão relacionados com o ambiente financeiro internacional. Uma das preocupações é de que, se a economia norte-americana não se recuperar como está previsto, o resto do planeta não conseguirá retomar políticas de crescimento. Segundo o britânico, até agora os bancos centrais não refizeram seus cálculos para a economia em 2003 e estão mantendo as projeções feitas em setembro do ano passado. Naquela época, a previsão era de que os Estados Unidos teriam um crescimento de 3% de seu PIB em 2003. Já os europeus cresceriam 2%. Sir Edward George, porém, admitiu que essas metas não sejam atingidas. "O crescimento será constante, mas lento. Precisaremos ser vigilantes e fortes para enfrentar o cenário futuro", disse. Uma das formas para garantir um crescimento seria conseguir que os países desenvolvidos abrissem seus mercados para as exportacões dos países em desenvolvimento. "Isso poderia ter um impacto importante para a economia mundial", afirmou George. Para ele, seja qual for o resultado anual da economia, todos os países, inclusive os ricos, terão que promover reformas estruturais. "Essa é a chave, no longo prazo, para garantir um bom desempenho da economia mundial."