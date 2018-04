Para garantir obras do PAC, TCU pode ter poder limitado Na tentativa de dar agilidade às obras públicas, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010, que vai orientar a elaboração do Orçamento da União, limita os poderes do Tribunal de Contas da União (TCU) para embargá-las, quando houver indícios de irregularidades. A proposta tem incentivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, interessado em garantir as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Se for aprovado o relatório do deputado Wellington Roberto (PR-PB), da base do governo, o Congresso deixará de levar em conta apenas informações do tribunal ao analisar a lista de obras com recomendação de paralisação. Outra mudança é a redução de seis para quatro meses no prazo para o TCU confirmar ou não as irregularidades depois da paralisação. O projeto também acaba com o poder do tribunal de suspender obras, em ação cautelar, sem autorização prévia do Congresso. Pelo projeto, nos 120 dias de avaliação das obras, haverá audiências públicas para ouvir, além de fiscais do tribunal, técnicos de instituições autônomas, responsáveis pelas obras e representantes de comunidades. "As audiências públicas terão grande peso na decisão de excluir obras da paralisação. Se o Congresso chegar à conclusão de que está causando grave prejuízo ao erário, pode suspender a paralisação. Às vezes, uma obra fica parada por vários meses e o custo da retomada é muito maior", diz Roberto. O TCU encaminha todo ano à Comissão Mista de Orçamento do Congresso (CMO) a relação das obras que têm indícios de irregularidade, com recomendação de paralisação. Em geral, a lista é logo aprovada pelo Congresso. Para alterá-la, a comissão aguarda o aval do tribunal. Parlamentares e governantes reclamam, no entanto, da demora do TCU em analisar a situação das obras, atrasando a suspensão das paralisações. Por intermédio de sua Assessoria de Imprensa, o TCU afirmou que sua atuação faz uma grande economia para o País. Segundo relatório de 2008, cerca de R$ 32 bilhões foram "economizados" em decorrência da atuação do tribunal em todas as áreas, desde a redução na tarifa de pedágios à mudança na metodologia de cálculo da cobrança de energia elétrica, além de coibir o sobrepreço em obras fiscalizadas pelo tribunal.