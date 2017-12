Para governo, crise no Rio não será resolvida em um mês

BRASÍLIA - A equipe econômica avalia que o caminho para a solução da crise fiscal do Rio de Janeiro é o do plano de recuperação fiscal nos termos que o governo propôs ao Congresso Nacional, com as contrapartidas de ajuste fiscal que foram retiradas pela Câmara dos Deputados - o chamado Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Por enquanto, não há nenhuma solução transitória para o Rio até que o governo possa enviar um novo projeto de lei para a criação do programa de recuperação fiscal dos Estados que decretaram calamidade financeira.

Na segunda-feira, 2, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, concedeu liminar que suspendeu o arresto de R$ 193 milhões das contas do governo do Rio pela falta de pagamento de uma dívida com a União. Nesta terça-feira, 3, o Estado governado por Luiz Fernando Pezão entrou com uma nova ação na corte, desta vez para evitar um novo arresto de R$ 181 milhões, previso para a quinta-feira, 5.

A preocupação maior do Ministério da Fazenda é que uma eventual ajuda ao Rio não comprometa o ajuste fiscal em curso do governo federal. O governo está trabalhando no momento na elaboração do pedido de reconsideração da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender o bloqueio de recursos do Estado do Rio de Janeiro devido à inadimplência com a União. A estratégia é sensibilizar as partes para o risco da suspensão do bloqueio para a sustentação dos contratos de empréstimos que têm garantia da União.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A situação do Rio, independente de qualquer coisa, não vai se resolver em 30 dias ou 60 dias. Bota lá uma ajuda e daqui a 30 dias a situação está igual. Precisamos resolver o problema definitivamente sem remendos e paliativos", disse uma fonte da equipe econômica.

Na avaliação da área econômica, a agudização da crise precisa levar os Estados a tomarem consciência de que precisam trabalhar a favor do regime de recuperação fiscal e não contra.

Impacto. A secretária do Tesouro, Ana Paula Vescovi, pediu à área técnica do órgão um levantamento sobre o impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu o bloqueio de recursos do Rio de Janeiro após o Estado ter ficado inadimplente no pagamento de sua dívida, no sistema de garantias da União aos empréstimos e na dívida pública.

No Tesouro Nacional, a preocupação é grande porque abre um precedente delicado, já que outros Estados e municípios com dificuldades para honrar as parcelas de suas dívidas poderiam recorrer ao mesmo expediente, colocando em xeque todo o sistema.

O Tesouro dá aval às operações de crédito porque há a previsão de contragarantias em caso de inadimplência do governo beneficiado. Isso significa que, diante de um atraso no pagamento, a União honra o valor, mas poderá bloquear dinheiro de contas do próprio governo regional como forma de compensação. Esse bloqueio é previsto em contrato, e os próprios governos indicam quais contas estarão sujeitas aos arrestos.

O levantamento do Tesouro vai subsidiar a argumentação jurídica da Advocacia-Geral da União (AGU) no pedido de reconsideração da decisão do STF. A corte concedeu liminar suspendendo o bloqueio de R$ 193 milhões nas contas do Estado do Rio que teria ocorrido na manhã desta terça-feira, 5.

A estratégia do governo fluminense demonstra que o Estado, em calamidade financeira, tenta obter pela via judicial os mesmos efeitos que seriam proporcionados pelo Regime de Recuperação Fiscal de Estados (RRF) - vetado pelo presidente Michel Temer depois que a Câmara dos Deputados derrubou as contrapartidas de ajuste fiscal que teriam de ser honradas pelos governos estaduais.

O RRF previa a suspensão do pagamento das dívidas por até 36 meses, tanto com a União quanto com bancos e organismos multilaterais honradas pelo Tesouro.